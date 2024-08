Entenda por que ‘Deadpool & Wolverine’ entrou para o ‘Guinness World Records’

Produção ultrapassou a marca dos US$ 500 milhões em bilheteria e entrou na lista dos 10 filmes mais assistidos no ano

Jay Maidment/EFE/20th Century Studios/ Marvek Os atores Ryan Reynolds e Hugh Jackman também receberam um certificado do Guinness World Records



Lançado oficialmente no dia 25 de julho nos cinemas mundiais, Deadpool & Wolverine ultrapassou a marca dos US$ 500 milhões (cerca de R$ 2,8 bilhões) em bilheteria e entrou na lista dos 10 filmes mais assistidos no ano. Os atores Ryan Reynolds e Hugh Jackman também receberam um certificado do Guinness World Records em comemoração ao recorde quebrado pelo filme de ter o trailer mais visto em 24 horas. O vídeo, que estreou no Super Bowl, acumulou 365 milhões de visualizações globais em todas as plataformas de 11 a 12 de fevereiro. O intérprete de Deadpool ficou surpreso e disse: “O quê? Um milhão por cada dia do ano, isso é tão incrível!”. O astro que dá vida ao Wolverine, por sua vez, já havia recebido um certificado do GWR cinco anos atrás, quando foi premiado por alcançar a carreira mais longa como um super-herói da Marvel em ação.

Siga o canal da Jovem Pan Entretenimento e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

Veja o trailer:

Publicado por Luisa Cardoso

*Com informações do Estadão Conteúdo