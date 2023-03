Simaria dá soco em Fábio Porchat, e momento choca: ‘Que constrangimento’

Cantora participou do programa ‘Que História é Essa, Porchat?’, que pela primeira vez foi exibido ao vivo

Reprodução/GNT Participação de Simaria no 'Que História é Essa, Porchat?' rendeu críticas do público



A participação da cantora Simaria no programa “Que História é Essa, Porchat?” repercutiu de forma negativa nas redes sociais. Isso porque, durante a atração ao vivo, a ex-dupla de Simone Mendes chegou a dar um soco na barriga do apresentador Fábio Porchat enquanto contava sobre o dia em que procurou um benzedor para tentar curar um problema no estômago. Simaria falou que foi ao local acompanhada do irmão, da cunhada e do seu segurança. Após dizer que ouviu do benzedor que um morto a acompanhava, a cantora quis demonstrar com Porchat o que ele fez com ela. “O segurança do meu lado e ele [o benzedor] começou ‘pá, pá, pá’”, falou a artista ao empurrar a cabeça do apresentador para baixo e o puxar bruscamente pelas axilas para cima dela. “O que é isso?”, soltou Porchat surpreso. Ambos se desequilibraram. A jornalista Andréia Sadi e a atriz Fernanda Paes Leme, que também participaram da atração do GNT, seguraram os dois para eles não caírem no palco.

“Mas é assim mesmo?”, perguntou o apresentador ao se recompor. Simaria disse que sim, e Porchat comentou: “Ele [o benzedor] te bateu. Isso é espancamento”. Em outro momento da atração, Simaria socou a barriga do humorista, que soltou um grito. “A história está tomando… não sei se quero mais”, falou Porchat a convidada. As atitudes de Simaria não passaram batidas e foram parar nos assuntos mais comentados do Twitter. “Simaria simplesmente deu um soco no Porchat. Ela é completamente sem noção”, comentou um seguidor. “O Porchat escolheu a pior convidada para fazer esse experimento [de apresentar] ao vivo, a Simaria é muito sem noção, é só constrangimento”, escreveu outro. “Simaria precisa urgentemente de um gerenciador de crises, isso, se ela ainda quiser ser cantora… O negócio está difícil, a carreira não vai decolar e ela vai jogar dinheiro fora. Que constrangimento foi esse no Porchat? Patética”, acrescentou mais um.

Simaria no pochat pagando o maior mico ,mulher sem noção pic.twitter.com/rbuNzF7J4T — SIMPLES ASSIM (@freitasporto1) March 15, 2023

Simaria no Porchat parte 2 pic.twitter.com/ixH28bYYTU — Só Mídias (@MidiasSo) March 15, 2023

Simaria simplesmente deu um soco no Porchat kkkk ela é completamente sem noção #PorchatNoGNT pic.twitter.com/RLdDdUIlzq — Coments  (@thecomentsbr) March 15, 2023

O Porchat escolheu a pior convidada pra fazer esse experimento ao vivo, a Simaria é muito sem noção, é só constrangimento. #PorchatNoGNT pic.twitter.com/UOOeuToYMd — lucas (@luscascas) March 15, 2023

[URGENTE] Após a participação ao vivo de Simaria, Fábio Porchat atualiza o nome do programa para “Que Escolha é Essa, Produção?” #PorchatNoGNT pic.twitter.com/AS06d13apK — Beatriz (@beadeverdade) March 15, 2023

Simaria precisa URGENTEMENTE de um gerenciador de crises, ISSO, se ela ainda quiser ser cantora… O negócio tá difícil, a carreira não vai decolar e ela vai jogar dinheiro fora. Que constrangimento foi esse no Porchat? Patética! — Túlio (@t_tulio18) March 15, 2023

Gente, Simaria passando vergonha ao vivo no Porchat!! Coisa feia, história sem graça e repleta de preconceitos!! — Rodrigo Klyngerr VACINA JÁ 💉 (@rodrigoklyngerr) March 15, 2023

Acho que a Simaria não bate bem das ideias não, já desconfiava antes mais agora vendo o que ela fez com o Porchat me fez acreditar ainda mais que ela não bate bem hein rs #PorchatNoGNT — Bella Brandcho (@BellaBrandcho) March 15, 2023