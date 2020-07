‘Expresso do Amanhã’: Sean Bean é Mr. Wilford em teaser da 2ª temporada

Série exibida pela Netflix ainda não tem previsão de estrear segundo ano no streaming

Reprodução/YouTube Ator viverá criador do trem de 1001 com os únicos sobreviventes da humanidade



A série “Expresso do Amanhã” finalizou a sua primeira temporada no domingo (12) na TV americana e já revelou o teaser de seu segundo ano. A surpresa ficou com a aparição do ator Sean Bean, que viverá o misterioso Mr. Wilford na trama.

Estrelada por Jennifer Connelly e Daveed Diggs, a produção acompanha a vida dos únicos sobreviventes da Terra em meio a uma nova Era do Gelo. Todos os seres humanos foram confinados em um trem, divididos por classes e separados por 1001 vagões distintos.

O trem foi construído por Mr. Wilford, mas o personagem nunca apareceu na 1ª temporada já que deixou a administração aos cuidados de Melanie (Connelly). Com os conflitos entre passageiros aumentando, Melanie precisa agora reafirmar sua posição de poder.

No Brasil, a série é transmitida pela Netflix. O segundo ano de “Expresso do Amanhã” ainda não ganhou previsão de estreia.

Veja o teaser: