‘Soltos em Floripa’: Muitos casais, festas e até socão estão no 1º trailer; confira

Reprodução/YouTube Novo reality show estreia no dia 20 de março no Prime Video



“Soltos em Floripa”, o novo reality show do Prime Video, ganhou o seu primeiro trailer pra lá de recheado nesta terça-feira (10).

Seguindo os moldes de “De Férias Com o Ex” e o gringo “Geordie Shore”, a atração vai reunir oito solteiros anônimos que serão confinados em um casarão em Florianópolis (SC) com direito a muita bebida, festas e pegação. Ah, e claro, brigas. A prévia revela até socos trocados entre os participantes.

A novidade fica para os comentários de celebridades convidadas: a ex-BBB Bianca Andrade, Felipe Tito, Pabllo Vittar, MC Carol, o sertanejo Mariano (da dupla com Munhoz) e o influencer John Drops vão comentar tudo o que acontece na casa dos “Soltos”.

“Soltos em Floripa” estreia no dia 20 de março e terá oito episódios, publicados sempre às sextas-feira, no Prime Video. Às terças, o streaming exibirá o spin-off “Soltos em Floripa: A Resenha” com análises mais detalhadas dos famosos.

