Prime Video anuncia 2ª temporada do polêmico ‘Soltos em Floripa’

Divulgação/Amazon Prime Video Reality show original do Prime Video vai ganhar novos episódios com retorno de participantes e adição de novos



O Amazon Prime Video anunciou nesta quarta-feira (17) a segunda temporada de “Soltos em Floripa“, reality show original da plataforma que estreou neste ano e foi alvo de uma série de polêmicas durante sua exibição.

O novo ano também terá Florianópolis como cenário e contará com participantes da primeira temporada, além de novos integrantes. A proposta é reunir oito solteiros em uma casa luxuosa com muita festa, treta, dramas, diversão e pegação.

As polêmicas foram justamente relacionadas a exibição de sexo explícito no programa. Como os participantes não ficam confinados na casa e podem sair para conhecer pessoas anônimas, ao menos duas mulheres entraram com ação na Justiça para remover cenas em que aparecem nuas. Dois episódios do reality foram removidos da plataforma após decisão da Justiça de Santa Catarina.

A 2ª temporada de “Soltos em Floripa” ainda não ganhou data de estreia.