Spin-off de ‘Game of Thrones’ divulga primeira imagem e elenco

Descubra os detalhes da nova série que expande o universo de Westeros

Divulgação/HBO Primeira imagem da série 'O Cavaleiro dos Sete Reinos' destaca os protagonistas e promete uma épica jornada pelos dias antigos de Westeros



As câmeras já estão rodando para “O Cavaleiro dos Sete Reinos” (“A Knight of the Seven Kingdoms”), a aguardada nova série derivada de “Game of Thrones”. Na última terça-feira (18), a HBO presenteou os fãs com a primeira imagem oficial do spin-off. Além da revelação visual, a HBO também divulgou o elenco principal. Entre os nomes confirmados estão Finn Bennett (True Detective: Night Country), Bertie Carvel (The Crown), Tanzyn Crawford (Tiny Beautiful Things), Daniel Ings (Sex Education) e Sam Spruell (Small Axe: Mangrove).

Nesta primeira temporada, acompanharemos as aventuras do cavaleiro Sor Duncan, o Alto (Peter Claffey), e seu jovem escudeiro, Egg (Dexter Sol Ansell), em uma era muito anterior aos eventos de Game of Thrones. A dupla se verá em uma competição que os colocará frente a frente com membros da dinastia Targaryen – incluindo o Príncipe Aerion Targaryen (Bennett), o Príncipe Baelor Targaryen (Carvel) e o Príncipe Maekar Targaryen (Spruell) – além de outros personagens icônicos como Sor Lyonel Baratheon, o Tempestade Risonha (Ings), e a titereira Tanselle (Crawford).

Siga o canal da Jovem Pan News e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

Anunciado originalmente em 2023, o spin-off tem roteiro e produção de George R. R. Martin e Ira Parker (The Nevers, Better Things). Ryan Condal, showrunner de A Casa do Dragão, também está envolvido na produção. A estreia de “O Cavaleiro dos Sete Reinos” está prevista para 2025 na HBO e na Max.