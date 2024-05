Ator de ‘Game of Thrones’, Ian Gelder, morre aos 74 anos

Ben Daniels, marido do ator, confirmou a morte do artista, após o diagnóstico de câncer no ano passado

Montagem:Instagram/@bendanielsss Ben comunicou a morte de Gelder através de uma publicação emocionante no Instagram



O ator britânico Ian Gelder, mais conhecido por seu papel como Kevan Lannister em “Game of Thrones”, morreu aos 74 anos, nesta terça-feira (7). Gelder vinha lutando contra um câncer nas vias biliares desde dezembro do ano passado. A triste notícia foi confirmada por seu marido, o também ator Ben Daniels, com quem estava casado desde 1993. Ben comunicou a morte de Gelder através de uma publicação emocionante no Instagram. Eles se conheceram durante uma peça teatral e foram parceiros por mais de 30 anos.

O marido de Gelder destacou a coragem com que o amado enfrentou a doença, sem nunca se entregar à autopiedade. “Ele era o ser humano mais gentil, generoso e amoroso”, escreveu. O ator lamentou a rapidez com que o câncer avançou, surpreendendo a todos. Mesmo cuidando do marido diariamente, Ben não esperava que a perda fosse tão repentina. “Ian foi diagnosticado com câncer no ducto biliar em dezembro e ontem [segunda-feira, 6] ele faleceu às 13h07, parei todo o trabalho para cuidar dele, mas nenhum de nós tinha ideia de que tudo seria tão rápido”. Gelder apareceu em doze episódios de “Game of Thrones”, e participou de outras produções, como “Doctor Who”, “Fifteen-Love” e “His Dark Materials”.

Veja a publicação:

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por Ben (@bendanielsss)



