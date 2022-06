Spin-off de ‘Homem-Aranha’, ‘Madame Teia’ terá Emma Roberts no elenco

Atriz se junta ao elenco que já conta com Dakota Johnson no papel-título e também com Sydney Sweeney, Isabela Merced e Tahar Rahim

Reprodução/Instagram/emmaroberts Emma Roberts está no elenco de 'Madame Teia', spin-off de 'Homem-Aranha'



A atriz Emma Roberts está confirmada no elenco de “Madame Teia”, filme baseado nos quadrinhos da Marvel que está sendo produzido pela Sony. O longa, que é um spin-off de “Homem-Aranha”, terá Dakota Johnson, conhecida por protagonizar “50 Tons de Cinza”, no papel-título. Segundo divulgado pela Variety, também farão parte do longa os atores Sydney Sweeney, Isabela Merced e Tahar Rahim. Emma ficou conhecida por participar de filmes adolescentes como “Aquamarine” e também por participar de títulos de terror como no filme “Pânico 4” e na série “American Horror Story”, da FX. Na Netflix, a atriz estrelou a comédia romântica natalina “Amor com Data Marcada”. “Madame Teia” irá contar a história de origem da personagem-título, que é uma clarividente com habilidades psíquicas. Nos quadrinhos, seus dons são úteis para o Homem-Aranha. A direção do longa será de SJ Clarkson, mesma de “Jessica Jones”, e o roteiro será assinado por Matt Sazama e Burk Sharpless, de “Morbius”. O filme está previsto para ser lançado em julho de 2023.