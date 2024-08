Star Wars: primeiras imagens de ‘Skeleton Crew’ revelam novos horizontes e data de estreia

Uma nova expansão do universo de Star Wars está por vir. Na última quarta-feira (31), a nova série da icônica franquia revelou suas primeiras imagens e anunciou a data de estreia na plataforma Disney+. Em “Skeleton Crew”, acompanhamos a história de um grupo de crianças que, ao se perderem nos confins da galáxia, embarcam em uma missão desesperada para encontrar o caminho de volta para casa. As imagens, compartilhadas nas redes sociais oficiais de Star Wars, mostram o elenco em cenas que prometem muita ação e emoção.

Entre os talentos confirmados estão Jude Law, Kyriana Kratter, Kerry Condon, Robert Timothy Smith, Jaleel White, Tunde Adebimpe e Brian Oerly. Skeleton Crew tem estreia marcada para o dia 3 de dezembro no Disney+, prometendo uma nova e envolvente aventura no vasto universo de Star Wars.

Here’s your first look at the upcoming Star Wars Original series, #SkeletonCrew, streaming December 3 on @DisneyPlus. pic.twitter.com/QkMxeE8Kn8

— Star Wars (@starwars) July 31, 2024