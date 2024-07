‘Stranger Things’: bastidores da 5ª temporada revelam novos personagens

Confira vídeo com os novos integrantes da última temporada da série, que acaba de chegar à metade das filmagens; Nell Fisher, Jake Connelly e Alex Breaux integram elenco

Reprodução/Netflix O elenco de 'Stranger Things' se prepara para o grand finale com novas adições intrigantes



A Netflix acaba de liberar um fascinante vídeo dos bastidores da tão aguardada quinta e última temporada de “Stranger Things“. Além disso, a série, que se tornou um fenômeno cultural, surpreende mais uma vez ao anunciar três novos nomes que farão parte do elenco dos episódios finais. Entre as novidades do elenco, temos Nell Fisher, conhecida por seu papel em “A Morte do Demônio: A Ascensão”; Alex Breaux, que brilhou em “Memória Fragmentada”; e Jake Connelly, de “Between the Silence”. Os papéis que esses talentos interpretarão ainda são mantidos em segredo, mas suas inclusões certamente adicionarão novas camadas à narrativa intrigante de Hawkins.

Desde seu lançamento, “Stranger Things” cativou audiências ao redor do mundo ao seguir a vida de um grupo de amigos adolescentes na pequena cidade de Hawkins, nos anos 80. Misturando conspirações governamentais e fenômenos sobrenaturais, a série se consolidou como uma obra-prima moderna. O elenco principal, incluindo Millie Bobby Brown, Finn Wolfhard, Noah Schnapp, Winona Ryder, David Harbour, Gaten Matarazzo, Natalia Dyer e Joe Keery, continua a ser o coração pulsante da trama. A data de estreia da quinta temporada ainda não foi divulgada, mas os fãs podem matar a saudade revendo as quatro primeiras temporadas, disponíveis na Netflix.

Confira o vídeo e os detalhes sobre os novos atores abaixo: