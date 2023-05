Succession, Riverdale e The Flash: Confira a lista de séries que entram na reta final nos próximos dias

Produções como Ted Lasso podem ganhar spin-offs; finalizações devem ocorrer até a segunda semana de junho

Divulgação/CW 7ª temporada de Riverdale será a última, anunciou a CW



Séries que foram grande sucesso de público irão se despedir para sempre nos próximos dias. Entre este final de semana e o dia 8 de junho, produções da HBO, Netflix, Apple TV e outros canais dos Estados Unidos se preparam para divulgar seus últimos episódios. Muitas produções renomadas, como Succession, Barry e Ted Lasso se finalizam com períodos de curta exibição, em comparação a longas séries, como o caso de Grey’s Anatomy. Em contrapartida, Riverdale e The Flash seguem uma fórmula extensa, chegando a sétima e nona temporada, respectivamente. Ao longo dos anos, muitas produções passaram por altos e baixos, com má avaliação da crítica e do público. Confira informações sobre as obras que finalizam e qual é a expectativa para os últimos episódios ou supostos spin-offs:

Succession

Conhecida por ser um dos maiores sucessos do momento, a série que retrata os bastidores do mundo corporativo chega ao fim no próxima dia 28 de maio. Ao todo, Succession esteve no ar por três anos e explorou desde as disputas para a presidência de um conglomerado de mídia às eleições nacionais dos Estados Unidos. Nos próximos capítulos, o espectador deve ver as consequências internas e externas da aliança entre a WayStar Roy Co. e o político Jeryd Mencken. A família segue para uma tensão que divide Kendall e Roman da irmã Shiv e os negócios do empresário sueco Matsson. Em declarações, o criador da trilha sonora, Nicholas Britell, afirmou que o público pode esperar um episódio final com duas horas e meia de duração. Os últimos momentos da terceira temporada devem ser de fato os finais para acompanhar a família Roy. O criador Jesse Armstrong não deu sinais de um possível spin-off.

The Flash

Após longos nove anos desde sua estreia, The Flash prepara sua despedida para a próxima quarta-feira, 24. Desde a primeira temporada, a produção da CW passou por altos e baixos. No início, a série era marcada por grande recepção da crítica e do público, com notas que variavam entre 8 e 9. Hoje, a história do velocista dos quadrinhos da DC se encerra com notas abaixo de quatro e vácuos no elenco após o abandono de diversos atores. O personagem principal, Barry Allen (Grant Gustin), deve enfrentar uma batalha em Central City pelo seu legado e o da cidade.

Riverdale

A série de temática adolescente também chega ao fim no próximo mês. No dia 7 de junho, a produção da CW com Cole Sprouse e Lily Reinhart chega ao último capítulo. Desde o início dos mistérios envolvendo a morte do irmão de Cheryl (Madeleine Petsch), os capítulos revisitaram várias temáticas, como organização de seitas, jogos místicos e até viagens no tempo. Após o cancelamento e reclamações públicas da extensão de Riverdale por parte do elenco, os últimos episódios serão focados na experiência de Jughead (Cole Sprouse) nos anos 50, após a queda de um meteoro em sua cidade natal. Os episódios são transmitidos pelo canal Warner.

Eu Nunca…

Uma das mais famosas séries de comédia, “Eu Nunca…” chega à Netflix no dia 8 de junho para sua quarta e última temporada. A produção deve mostrar o último ano da personagem Devi (Maitreyi Ramakrishnan) no Ensino Médio. Além das preocupações com a futura faculdade, a adolescente indiana demonstra estar preocupada em decidir seu amor por Paxton, Ben e um novo personagem que estreia nos novos episódios. A criadora Mindy Kaling, que interpretou Kelly Kapoor em The Office, já revelou ter um apego pessoal pelos personagens, uma vez que eles retratam nas telas momentos de sua adolescência, mas descartou a possibilidade de séries derivadas sobre “Eu Nunca…”. Os 10 episódios serão disponibilizados de uma vez na plataforma de streaming.

Ted Lasso

Grande sucesso da Apple TV, os episódios de 2023 podem ser os últimos de Ted Lasso. Após duas temporadas no ar, a produção que vem lançando novos capítulos semanalmente chega ao fim no próximo dia 31 de maio. O ator e criador Jason Sudeikis afirmou ao jornal estrangeiro The Guardian que o projeto pode se extender para spin-offs na plataforma da Apple, onde bateu recordes de audiência com a versão original. A série de comédia mostra a vida de um técnico inexperiente coordenando um time de futebol na Inglaterra.

Barry

Sucesso da HBO, a série vencedora de seis Emmys chega ao fim no próximo domingo, 28 de maio. A produção conta a história de um criminoso de aluguel que se apaixona pelo ramo da atuação. A partir da descoberta, o personagem se vê em uma dualidade entre o apego à carreira de ator em Los Angeles e às pendências do passado. A quarta temporada vai até o episódio 8 e não há informações sobre um possível spin-off.