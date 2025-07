Superman é eleito o melhor filme de super-heróis pela Esquire

A lista completa dos 25 melhores filmes apresenta uma variedade de títulos que vão desde os clássicos até produções mais contemporâneas; entre eles, estão ‘Pantera Negra’ e ‘Mulher Maravilha’

Reprodução/IMDb Na lista dos 25 melhores filmes de heróis, 'Superman' ocupa a primeira posição



O filme “Superman“, dirigido por Richard Donner e lançado em 1978, foi recentemente escolhido pela revista Esquire como o melhor longa-metragem de super-heróis de todos os tempos. A produção, que teve Christopher Reeve como protagonista, alcançou grande sucesso nas bilheteiras e é lembrada por ter feito o público acreditar na possibilidade de um homem voar.

“O grande sucesso dos filmes de super-heróis, o monumental “Superman” de Richard Donner, de 1978, realmente nos fez acreditar que um homem podia voar”, diz a matéria da Esquire.

Na lista dos 25 melhores filmes de heróis, “Superman” ocupa a primeira posição, seguido por “Homem-Aranha 2“, de 2004, e “O Cavaleiro das Trevas”, de 2008. A seleção da revista também inclui outros clássicos, como “Os Vingadores” e “Os Incríveis”, que marcaram a história do cinema de super-heróis.

Entre as novidades do gênero, “Thunderbolts”, que será lançado em 2025, conseguiu um lugar na lista, destacando-se entre os filmes mais recentes. No entanto, as novas produções “Superman” e “Quarteto Fantástico: Primeiros Passos”, ambas de 2025, não foram incluídas na seleção da Esquire, o que gerou certa surpresa entre os fãs.

A lista completa dos 25 melhores filmes de heróis apresenta uma variedade de títulos que vão desde os clássicos até produções mais contemporâneas. Entre eles, estão “Pantera Negra“, “Mulher Maravilha” e “Logan”, que também conquistaram o público e a crítica ao longo dos anos.

Siga o canal da Jovem Pan Entretenimento e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

Além disso, a seleção inclui filmes como “Batman”, de 1989, e “Watchmen”, de 2008, que ajudaram a moldar o gênero e continuam a ser referências para novas produções.

Publicado por Nátaly Tenório

*Reportagem produzida com auxílio de IA