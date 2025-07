‘Minha mãe descansou’, diz Francisco Gil no velório de Preta Gil

Vestido de branco, Francisco foi um dos primeiros familiares a se aproximar do caixão; visivelmente emocionado, ele acariciou o rosto da mãe e sussurrou algumas palavras de despedida

CARLOS SANTTOS/FOTOARENA/ESTADÃO CONTEÚDO Visivelmente emocionado, o filho da cantora prestou uma homenagem ao lado do corpo da artista, em uma despedida marcada por comoção e silêncio



Francisco Gil foi o primeiro familiar a chegar ao velório da mãe Preta Gil, na manhã desta sexta-feira (25), no Theatro Municipal do Rio de Janeiro. Visivelmente emocionado, o filho da cantora prestou uma homenagem ao lado do corpo da artista, em uma despedida marcada por comoção e silêncio respeitoso. Filho único da cantora – do relacionamento dela com o ator Otávio Müller -, Francisco Gil esteve presente e falou sobre a morte da mãe durante a cerimônia.

“É muito triste. Não queríamos que nada disso tivesse acontecido, tivemos dois anos de muita luta”, disse. “Existia um sentimento muito genuíno no momento da notícia da morte. Foi como dizer: ‘Ela descansou’. Minha mãe descansou, porque lutava para nos proteger também, para nos poupar de qualquer problema.. Era a sina dela.”

Siga o canal da Jovem Pan Entretenimento e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

Vestido de branco, Francisco foi um dos primeiros familiares a se aproximar do caixão. Visivelmente emocionado, ele acariciou o rosto da mãe, sussurrou algumas palavras de despedida. Outras personalidades que marcaram a trajetória de Preta ou que a acompanharam em seus últimos momentos de vida, como Carolina Dieckmmann, Ivete Sangalo, Thiaguinho, Regina Casé e Malu Mader, também estiveram presentes na cerimônia.

A previsão é de que o velório aberto ao público termine em breve, quando o caixão seguirá em um carro do Corpo de Bombeiros, para o Cemitério e Crematório da Penitência, no Caju, na Zona Portuária.

*Com informações do Estadão Conteúdo

Publicado por Carol Santos