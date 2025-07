‘Superman’ supera ‘Batman’ nos Estados Unidos e já é uma das maiores bilheterias do ano

Com alta aceitação do público, ‘Superman’ somou US$ 12,9 milhões nos cinemas nesta segunda-feira (15), e passou o ‘Batman’, de Matt Reeves, que atingiu US$ 10,8 milhões na mesma época de estreia

Reprodução/Instagram/@jamesgunn Aqui no Brasil, Superman já se tornou a 3ª maior abertura de bilheteria do ano



“Superman” mal chegou nos cinemas e já se tornou o filme mais assistido do final de semana. O legado de James Gunn na DC começou com o pé direito, com um filme poderoso e que ressuscita o amor pelo gênero dos super-heróis. Com alta aceitação do público, “Superman” somou US$ 12,9 milhões em bilheterias nesta segunda-feira (15).

Siga o canal da Jovem Pan Entretenimento e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

Passando o Batman de Matt Reeves, que atingiu US$ 10,8 milhões na mesma época de estreia, a produção da Warner Bros. Pictures promete ser um dos filmes mais assistidos do ano. Aqui no Brasil, Superman já se tornou a 3ª maior abertura de bilheteria do ano, ficando atrás somente do Live-action de “Lilo & Stitch” e “Um Filme Minecraft”.