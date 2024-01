Tadeu Schmidt visita casa do BBB 24 e revela ansiedade: ‘Dia muito especial’

Apresentador mostrou empolgação ao visitar a casa do reality, que tem estreia marcada para a segunda-feira, 8

Reprodução/Globo Tadeu Schmidt deve continuar no comando do BBB em 2024



O apresentador Tadeu Schmidt visitou a casa do BBB 24, reality show da Globo, na manhã desta quinta-feira, 4. Em um vídeo publicado em seu perfil no Instagram, Tadeu mostrou sua empolgação em conhecer o local onde os participantes ficarão confinados durante o programa: “Bom dia, pessoal! Hoje é um dia muito especial. Estou indo agora para os Estúdios Globo para entrar na casa do BBB 24 pela primeira vez. Nossa, estou muito ansioso!”, afirmou. A cada edição do programa, a casa oficial do reality passa por uma redecoração, e às vezes até por reformas. A estreia do programa está marcada para a próxima segunda-feira, 8. No entanto, a lista dos participantes será divulgada ao público já nesta sexta, 5.