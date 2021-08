Tarcísio Meira e Paulo José se despedem e falam de reencontro no céu em cena de novela

Atores contracenaram na obra ‘Um Anjo Que Caiu do Céu’, novela da TV Globo transmitida em 2001; cena foi reexibida no ‘Encontro com Fátima’

Reprodução/Rede Globo Novela 'Um Anjo Que Caiu do Céu' foi transmitida em 2001 na Rede Globo



Nos últimos dias, o Brasil perdeu dois grandes nomes da teledramaturgia. Na quarta-feira, 11, aos 84 anos, o ator Paulo José morreu em decorrência de uma pneumonia. Na manhã desta quinta-feira, 12, Tarcísio Meira, de 85 anos, foi uma das vítimas da Covid-19. Na obra “Um Anjo Que Caiu do Céu”, novela da TV Globo transmitida em 2001, os atores contracenaram e combinaram um reencontro no céu. A cena, que foi exibida nesta manhã no “Encontro com Fátima Bernardes”, mostra os personagens Alceu (Paulo José) e fotógrafo João Medeiros (Tarcísio Meira) se despedindo. “Livre… livre dos bens materiais”, comemora Alceu. “Para encontrar o céu, as vezes é preciso percorrer os caminhos mais estranhos. Eu que o diga”, diz Medeiros a personagem de Renata Sorrah. “Adeus. Obrigada por ter relembrado o que eu tinha de melhor”, agradece Alceu ao fotógrafo. “Um dia nos veremos lá”, aponta Alceu para o céu. “Mais cedo do que você pensa”, responde Medeiros, que, apesar de ter sido salvo pelo anjo Gabriel, tinha apenas seis meses para consertar a sua vida na terra.

A cena sensibilizou os internautas, que aproveitaram para homenagear os artistas. “Dois atores maravilhosos que fizeram parte de toda minha vida desde a minha infância. Cena emocionante, muito bem escolhida para homenageá-los”, escreveu um. “A arte brasileira hoje fica órfão com 2 monstros da cultura, que partem por dores diferentes, mas com o sentimento de que ainda precisamos de cautela e controle”, disse outro. “Nossa, eu estou com um nó na garganta, lágrimas nos olhos…. a morte é a única certeza que temos na vida e nunca estamos preparados pra ela. Triste, muito triste”, lamentou um terceiro.