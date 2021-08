Ator Paulo José morre aos 84 anos vítima de pneumonia

Artista estava internado há 20 dias em hospital no Rio de Janeiro e lutava há anos contra o Parkinson

Globo/Alex Carvalho Ator em sua participação na novela 'Em Família', de 2014, na TV Globo



O ator Paulo José, um dos maiores nomes da teledramaturgia brasileira, faleceu nesta quarta-feira, 11, aos 84 anos em decorrência de uma pneumonia. A informação foi confirmada pela TV Globo, empresa na qual Paulo atuou por boa parte de sua vida. O ator estava internado há 20 dias em um hospital no Rio de Janeiro. Ele estava afastado da televisão há alguns anos por sofrer de Parkinson. Seu último trabalho em novelas foi na produção ‘Em Família’, de 2014. A última vez que trabalhou no cinema foi em ‘O Palhaço’, dirigido por Selton Mello em 2011. Em 2017, foi lançado o documentário ‘Todos os Paulos do Mundo’, que relembra sua trajetória profissional. Ele deixa a mulher e quatro filhos.