‘Stranger Things’: Teaser da 4ª temporada confirma teoria sobre personagem; assista

Divulgação/Netflix Novo ano da série teen da Netflix ainda não ganhou data de estreia



A Netflix liberou na manhã desta sexta-feira (14) o primeiro teaser da 4ª temporada de “Stranger Things“.

ATENÇÃO! SPOILERS SOBRE A 3ª TEMPORADA ABAIXO

O vídeo de 50 segundos confirma umas das principais teorias formuladas após o fim do terceiro ano: Hopper está vivo e na Rússia. O último momento do episódio final mostrava uma prisão na Rússia e soldados falando sobre como lidar com o “americano”.

A nova temporada de “Stranger Things” pode ser dividida em duas partes, ou seja, os episódios filmados para encerrar a história poderão chegar como as quarta e quinta temporadas. A Netflix ainda não confirmou a informação.

Os novos episódios não ganharam previsão de estreia, mas devem chegar ainda neste ano à plataforma streaming.

Veja o teaser: