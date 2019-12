Emily Blunt protege crianças no 1º teaser de ‘Um Lugar Silencioso 2’; assista

Divulgação/Paramount Filme chega aos cinemas em março de 2020



Um dia após a primeira imagem oficial ser liberada, “Um Lugar Silencioso 2” ganhou teaser. No vídeo de 30 segundos, a personagem de Emily Blunt aparece com os filhos na floresta.

O trailer completo do filme chega no dia 1º de janeiro de 2020. A sequência do mistério será dirigida e produzida por John Krasinski, que também protagonizou o primeiro filme ao lado da esposa Emily Blunt.

No longa que abriu a franquia, em 2018, a família precisava sobreviver em um mundo pós-apocalíptico em que monstros perseguiam humanos por meio dos barulhos que eles faziam. Por isso, quem não quisesse ser dizimado pelos aliens tinha que manter o silêncio.

“Um Lugar Silencioso 2” estreia em 19 de março.

Assista ao teaser: