Suzane Von Richthofen é julgada em 1º teaser de filme com Carla Diaz; veja

‘A Menina que Matou os Pais’ estreia dia 2 de abril nos cinemas

Reprodução/YouTube Dois filmes serão lançados para contar a história do crime que chocou o Brasil



O filme “A Menina que Matou os Pais”, baseado no caso de Suzane Von Richthofen, que colaborou na morte dos pais em 2002, ganhou pôster e teaser nesta sexta-feira (31).

Além da produção que havia sido anunciada em 2018, que terá a atriz Carla Diaz no papel da jovem, há ainda um longa-metragem intitulado “O Menino que Matou meus Pais“.

Ambos são baseados nos depoimentos de Suzane e do então namorado dela à época, Daniel Cravinhos, durante o julgamento do assassinato dos pais dela. As filmagens foram realizadas durante sete semanas na cidade de São Paulo.

O trailer e os cartazes oficiais dos filmes devem ser lançados na próxima segunda-feira (3), e a estreia simultânea está prevista para o dia 2 de abril.

Assista ao teaser:

*Com Estadão Conteúdo