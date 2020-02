Teaser mostra visual de Cynthia Erivo como Aretha Franklin em série; veja

Reprodução/YouTube Atriz concorre a duas estatuetas douradas por 'Harriet' no Oscar 2020



A National Geographic divulgou na sexta-feira (7) o primeiro teaser de “Genius: Aretha Franklin”, série antológica que terá próxima temporada dedicada à Rainha do Soul.

O teaser revela o visual de Cynthia Erivo como a cantora em que ela afirma: “quero fazer hits”. Vale lembrar que Erivo está indicada ao Oscar 2020 como Melhor Atriz, além de Melhor Canção Original por “Stand Up”, do filme “Harriet”.

A série do NatGeo não é a única produção que mostrará os bastidores da vida de Aretha Franklin. A cinebiografia “Respect” trará Jennifer Hudson como a protagonista, e conta com Forest Whitaker, Marlon Wayans e Mary J. Blige no elenco.

A terceira temporada de “Genius” terá oito episódios e estreia no canal fechado dia 25 de maio.

Veja o teaser: