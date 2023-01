Terceira temporada de ‘Ted Lasso’ estreia ainda no primeiro semestre de 2023

A primeira imagem da terceira temporada de ‘Ted Lasso‘ foi divulgada nesta quarta-feira, 18, pela Apple TV. A data de estreia não foi confirmada, mas está previsto para a primavera americana (entre março e junho). Na foto, Ted (Jason Sudeikis) encara o ex-pupilo e agora rival, Nate (Nick Mohammed). Os dois são observados por Rupert (Anthony Head), ex-marido de Rebecca (Hannah Waddingham). Sobre a nova temporada, o escritor Brett Goldstein revelou que está “incrível” e que está orgulhoso do trabalho da equipe. Não há nada confirmado, mas os rumores são de que a 3ª temporada seja a última da série. A aclamada série acompanha o treinador Ted, que sai de um time universitário no Kansas para treinar um time de futebol profissional na Inglaterra. A produção já conquistou 30 prêmios entre Critic’s Choise, Emmy e Globo de Ouro.

Time to win the whole f***ing thing.

Here’s your first look at #TedLasso Season 3, coming to Apple TV+ this Spring. pic.twitter.com/a7MvOk00HM

— Apple TV+ (@AppleTVPlus) January 18, 2023