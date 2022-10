‘Terrifier 2’: Conheça o filme que está causando desmaios e vômitos nos cinemas

Diretor do longa, Damien Leone disse que não é sua intenção que o público se machuque nas sessões

Divulgação/Cinedigm David Howard Thornton interpreta Art the Clown Diretor em 'Terrifier 2'



Desde que foi lançado nos cinemas americanos, o filme “Terrifier 2” tem dado o que falar nas redes sociais. Isso porque, há muitos relatos de pessoas que vomitaram, desmaiaram e precisaram de atendimento médico por causa das fortes cenas do sangrento longa. O filme estreou nos Estados Unidos dia 6 de outubro e, em menos de duas semanas, superou US$ 2,5 milhões em bilheteria. O roteirista e diretor do longa, Damien Leone, definiu como “avassaladora” a repercussão do filme. “Toda manhã eu acordo, é como uma manhã de Natal. Desde que chegou aos cinemas, o hype vem crescendo, então é realmente emocionante”, disse ele à Entertainment Weekly. A trama acompanha um serial killer chamado Art the Clown (David Howard Thornton), que nessa sequência é ressuscitado por uma entidade desconhecida um ano após os eventos do primeiro filme. Vestido de palhaço, ele sai na noite de Halloween em busca de sangue e seus principais alvos são a adolescente Sienna Shaw (Lauren LaVera) e seu irmão mais novo Jonathan (Elliott Fullam). O que tem aumentado a popularidade do longa são os comentários de quem já assistiu. “Meu amigo desmaiou e o cinema chamou uma ambulância”, contou uma pessoa no Twitter. “O cara atrás de mim desmaiou e bateu na minha cadeira, outro cara saiu porque não se sentia bem e saindo do cinema ouvi um cara vomitando no banheiro”, comentou outra.

Leone definiu “Terrifier 2” como “um filme intenso” e demonstrou que não imaginava esse tipo de reação do público. “Eu não quero que as pessoas desmaiem e se machuquem durante o filme. Mas é surreal. O filme se chama ‘Terrifier 2’, então você deveria ver ‘Terrifier 1’ antes de ver a sequência. Se você visse o primeiro, saberia no que está se metendo”, comentou o diretor. As fortes cenas presentes no primeiro filme foram exploradas de forma mais intensa na sequência do longa, pois, segundo Leone, era isso o que os fãs de “Terrifier”, lançado em 2016, esperavam. O produtor executivo do filme, Steve Barton, não ignorou os relatos de desmaios e vômitos nas sessões e, para evitar que mais pessoas passem mal nos cinemas, ele decidiu publicar um aviso em suas redes sociais para quem ainda não assistiu a produção: “Este filme contém cenas de violência gráfica e representações brutais de horror. Os espectadores que são fracos de coração, propensos a tonturas ou têm estômagos fracos são aconselhados a ter extrema cautela. Já houve vários casos de desmaios e vômitos nos cinemas. Para aqueles que optaram por continuar, você foi avisado”. “Terrifier 2” não está em cartaz no Brasil e ainda não há previsão de estreia.