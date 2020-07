‘The Boys’: Black Noir é destaque em nova prévia da 2ª temporada

Missão sangrenta de personagem misterioso é revelada em vídeo

Reprodução/YouTube Nova temporada estreia em setembro no Prime Video



A série “The Boys” ganhou uma prévia destacando o misterioso Black Noir, que participa de uma missão sangrenta enquanto os executivos dos Seven discutem sobre o futuro dos heróis.

Na semana passada, o elenco da produção do Prime Video anunciou que os novos episódios estreiam em 4 de setembro no streaming. A revelação foi feita durante um bate-papo com os atores e produtores da série.

Na data anunciada, chegarão à plataforma streaming três episódios inéditos. Depois da estreia, os próximos cinco episódios chegarão semanalmente ao Prime Video.

A série é baseada na HQ de Garth Ennis e, em seu segundo ano, Butcher e seus aliados precisam criar novas estratégias para enfrentar os vilões que se passam por heróis da cidade.

Veja a prévia: