‘The Boys – Temporada 4’, ‘Ferrari’ e documentário de Céline Dion estreiam em junho no Prime Video

O Amazon Prime Video revelou a lista de lançamentos para junho, prometendo um mês recheado de emoções. Entre as novidades, destaca-se a tão esperada quarta temporada de “The Boys”, além das estreias das séries “As Bruxas de Mayfair” e “Minha Lady Jane”. No campo dos filmes, prepare-se para se assustar com os novos títulos de terror “O Telefone Preto” e “Convite Maldito”, emocionar-se com o romance “Puppy Love” e mergulhar no universo musical com o documentário “I am – Céline Dion”. Confira as novidades abaixo:

Filmes

03/06: O Telefone Preto

03/06: Uma Festa de Arromba

05/06: Puppy Love

07/06: Na Terra dos Santos e Pecadores

07/06: The Royal Hotel

17/06: Emily, A Criminosa

19/06: Ferrari

19/06: Convite Maldito

20/06: Federer – Doze Últimos Dias

21/06: O Silêncio da Vingança

21/06: Rumble Through The Dark

24/06: A Fera

24/06: O Lobo e o Leão

28/06: Desespero Profundo

30/06: Uma Vida

Confira trailer de “Ferrari”

Séries