Por pandemia, ‘The Crown’ deve retornar com novos episódios só em 2022

Série sobre coroa britânica já anunciou que vai finalizar história na sexta temporada

Reprodução/YouTube Olivia Colman continua como rainha Elizabeth II na série da Netfix



A série “The Crown“, que recentemente anunciou a sexta e última temporada, deve estrear novos episódios somente em 2022. Segundo o site Deadline, as gravações da quinta temporada foram adiadas por causa da pandemia de coronavírus e devem acontecer em 2021. Acompanhando o reinado da rainha Elizabeth II, “The Crown” estreou sua terceira parte no ano passado.

Nas duas primeiras temporadas, a atriz Claire Foy viveu a monarca do Reino Unido e, no terceiro ano, Olivia Colman assumiu o papel. A partir da quinta temporada, a coroa será usada por Imelda Staunton. A Netflix chegou a anunciar que a série chegaria ao fim após o quinto ano, mas o criador Peter Morgan afirmou que “para fazer justiça à riqueza e complexidade da história” eram preciso mais episódios.