‘The Office’: Piada em episódio de Natal custou mais de R$ 300 mil

Divulgação Episódio de 'The Office' teve piada cara



O roteirista Jan Celotta revelou recentemente que uma piada em um episódio de Natal de “The Office” acabou saindo muito cara. Em entrevista ao podcast “Office Ladies”, das estrelas da série Jenna Fischer e Angela Kinsey, Celotta contou que a produção gastou US$ 60 mil (cerca de R$ 328 mil) para colocar uma piada envolvendo a música “Two Tickets to Paradise”, de Eddie Money, no episódio “A Benihana Christmas”, da 3ª temporada. Em um trecho do capítulo, Michael Scott (Steve Carell) canta dois versos da música ao contar para a ex-namorada que comprou uma viagem para um resort na Jamaica. “Na mixagem de som, eu descobri que a piada custou US$ 60 mil. Pensei ‘é uma piada legal, mas nenhuma piada nunca custou US$ 60 mil’. Mas lembro que um tempo depois, nosso orçamento para músicas diminuiu”, contou Celotta.

No mesmo episódio, Michael e Andy (Ed Helms) cantam a música “Your Body Is a Wonderland”, de John Mayer, no karaokê. Para isso, a produção precisou da autorização do cantor, o que ficou mais fácil porque ele é fã da série. O músico fez apenas uma exigência: ganhar um Dundie personalizado. Na trama, o Dundie é um prêmio distribuído por Michael Scott aos funcionários dele. O cantor recebeu um troféu por ser o “cara mais alto da música” e até compartilhou a estatueta no Instagram. Lançada em 2005, “The Office” teve 9 temporadas e está disponível na íntegra no Amazon Prime Video e Globoplay.