The Rock se transforma em lenda do MMA em novo filme

Com distribuição da Diamond Films, o longa premiado chega dia 2 de outubro nos cinemas

Divulgação/A24 O ator Dwayne Johnson, conhecido também como The Rock, interpreta Mike Kerr no filme "Coração de Lutador"



Dwayne Johnson promete impressionar o público em seu próximo filme. O ator vai interpretar a lenda do MMA Mike Kerr, ícone do esporte especialmente nos anos 1990 e 2000, que ganhou o apelido “The Smashing Machine”. Com direção de Benny Safdie, Kerr é parte integral do filme, assinando o roteiro ao lado de Safdie. Juntos, eles mergulham na dualidade do atleta, que publicamente coleciona vitórias e prêmios, mas no íntimo lida com dilemas intensos.

Com data de estreia marcada para dia 2 de outubro, Coração de Lutador é uma verdadeira jornada física e emocional de um homem, que está conquistando público e críticos pelos festivais pelos quais passa. A performance de Johnson, inclusive, é apontada como uma forte candidata para o Oscar 2026.

Siga o canal da Jovem Pan News e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

Além do astro, o elenco do filme conta com lutadores profissionais, como o brasileiro Roberto Cyborg Abreu, Ryan Bader e Igor Vovchanchyn, interpretando adversários que Kerr encarou entre 1997 e o início dos anos 2000.