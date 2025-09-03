Dwayne Johnson emagrece 27 kg para papel em ‘Coração de Lutador’

O filme, que conta com a direção de Benny Safdie e a participação de Emily Blunt no elenco, está programado para estrear nos cinemas brasileiros no dia 2 de outubro

Dwayne Johnson, conhecido como The Rock, passou por uma significativa transformação física para dar vida ao lutador Mark Kerr no filme “Coração de Lutador – The Smashing Machine”. Para isso, ele reduziu seu peso em aproximadamente 27 quilos, dedicando-se a um intenso regime de treinamento que incluía exercícios de força, condicionamento físico e técnicas de luta.

Além do treinamento, a dieta de Johnson foi bastante rigorosa, priorizando o consumo de proteínas magras, vegetais frescos e carboidratos complexos. Ele evitou alimentos processados, o que foi fundamental para alcançar o físico desejado para o papel.

A caracterização do ator também envolveu um trabalho detalhado de maquiagem e uso de próteses, sob a supervisão do maquiador Kazu Hiro. Este processo foi essencial para que Johnson pudesse se parecer com Kerr, especialmente em cenas que exigiam muito esforço físico, como as lutas, onde o suor poderia ser um desafio.

“Coração de Lutador”, que conta com a direção de Benny Safdie e a participação de Emily Blunt no elenco, está programado para estrear nos cinemas brasileiros no dia 2 de outubro.

