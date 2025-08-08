Thriller de Jordan Peele sobre a obsessão no futebol americano ganha trailer

‘GOAT’ gira em torno de Cameron ‘Cam’ Cade, um jovem quarterback que está prestes a alcançar a fama que se torna alvo de um fã perturbado, colocando em risco sua carreira esportiva

Divulgação/Universal Pictures Brasil Após o ataque, Cam recebe uma proposta para treinar com Isaiah White, uma figura icônica do futebol americano



A Universal Pictures divulgou recentemente o trailer e os pôsteres de “GOAT”, um thriller que tem a produção de Jordan Peele. O filme está programado para estrear nos cinemas brasileiros no dia 2 de outubro. Sob a direção de Justin Tipping, a trama gira em torno de Cameron “Cam” Cade, um jovem quarterback que está prestes a alcançar a fama. No entanto, na véspera do Combine, um evento crucial para os atletas que sonham em entrar na NFL, Cam se torna alvo de um fã perturbado, colocando em risco sua carreira esportiva. Após o ataque, Cam recebe uma proposta para treinar com Isaiah White, uma figura icônica do futebol americano.

Siga o canal da Jovem Pan Entretenimento e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

Contudo, a situação rapidamente se transforma em um verdadeiro pesadelo, à medida que a obsessão de Isaiah por Cam se intensifica, ameaçando não apenas sua carreira, mas também sua segurança. O elenco do filme conta com nomes como Marlon Wayans, Tyriq Withers, Tim Heidecker, Jim Jefferies, Maurice Greene, Guapdad 4000 e Tierra Whack. O roteiro foi escrito por Zach Baylin, enquanto a produção é realizada pela Monkeypaw Productions, de Jordan Peele. “GOAT” aborda questões como a idolatria, a ambição e os limites da sanidade humana.

*Reportagem produzida com auxílio de IA

Publicado por Fernando Dias