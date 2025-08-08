Real Madrid renova contrato de Gonzalo García até 2030 e Endrick perde espaço, diz jornal

Segundo o periódico, o espanhol ‘virou o jogo’ com a chegada do técnico Xabi Alonso e, após o Mundial de Clubes, passa a ser a primeira opção ofensiva no banco de reservas da equipe merengue

Montagem/David Ramos/Getty Images/AFP e JAVIER SORIANO / AFP O brasileiro se recupera de uma lesão que o tirou de campo há dois meses



Os quatro gols marcados no Mundial de Clubes, realizado entre os meses de junho e julho deste ano nos Estados Unidos, serviram para dar moral ao jovem Gonzalo García diante dos dirigentes do Real Madrid. Empolgado com o desempenho do atacante, o clube merengue renovou o seu contrato até 2030 e incluiu uma cláusula de rescisão de 1 bilhão de euros (aproximadamente R$ 6,3 bilhões). Essa ascensão afeta diretamente o brasileiro Endrick, que perde espaço no elenco e vê diminuir suas chances de brigar por uma vaga no time titular. De acordo com o jornal espanhol As, Gonzalo García “virou o jogo” com a chegada do técnico Xabi Alonso e, após o torneio organizado pela Fifa, passa a ser a primeira opção do ataque no banco de reservas da equipe merengue.

O periódico informou ainda que, embora não seja oficial, o atacante revelado nas categorias de base do Real tem grande chance de herdar a camisa 9 já a partir do início desta temporada (Endrick seria o outro candidato). Gonzalo García esteve próximo de se transferir para o Getafe. O rival espanhol chegou a apresentar uma proposta oficial para contar com o atacante por empréstimo de uma temporada. A negociação, no entanto, foi vetada pelo treinador Xabi Alonso.

Em meio ao sucesso de García que, até pouco tempo, era apenas mais um nome no elenco (tinha feito apenas uma partida sob o comando do ex-treinador Carlo Ancelotti), o brasileiro Endrick se recupera de uma lesão que o tirou de campo há dois meses. O cenário desfavorável, porém, não indica uma mudança de ares para o atleta revelado pelo Palmeiras. Segundo a publicação, ele não cogita ser emprestado a outro time e espera alterar esse panorama quando estiver à disposição do técnico Xabi Alonso.

*Com informações do Estadão Conteúdo

