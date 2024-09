Thriller ‘Sob as Águas do Sena’ se torna fenômeno global na Netflix

Na semana do lançamento, produção alcançou o primeiro lugar no streaming em 100 países

O thriller francês “Sob as Águas do Sena” estreou na Netflix em junho de 2024 e rapidamente se tornou um fenômeno global. Ambientado em Paris, a narrativa gira em torno da aparição de um tubarão gigante no rio Sena, o que gera um clima de pânico entre os habitantes da cidade. A protagonista, Sophia, vivida por Bérénice Bejo, luta contra seus traumas enquanto tenta evitar uma tragédia durante um evento de triatlo. Sob a direção de Xavier Gens, o filme conta também com a participação de Nassim Si Ahmed no elenco. Apesar de receber críticas variadas, muitos espectadores destacam a qualidade dos efeitos especiais e a constante sensação de tensão que permeia a obra. Na semana de seu lançamento, “Sob as Águas do Sena” alcançou o primeiro lugar no streaming em 100 países. Além de proporcionar momentos de suspense e ação, a produção explora temas como a superação de traumas pessoais, coragem e a luta pela sobrevivência. O filme também levanta questões sobre o impacto das atividades humanas nos ecossistemas aquáticos, o que adiciona uma camada de reflexão à trama.

Veja o trailer:

