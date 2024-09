‘Thunderbolts’ ganha trailer inédito; assista

Com data de estreia para 2 de maio de 2025, o filme faz parte na nova fase do MCU

Reprodução/Marvel 'Thunderbolts' reúne os maiores anti-heróis da Marvel



Imagina reunir os maiores anti-heróis da Marvel em uma equipe? Sim, essa é a ideia de “Thunderbolts”. Depois de introduzir alguns dos personagens no MCU, como a líder do grupo, Valentina, interpretada por Julia Louis-Dreyfus, agora a Marvel se prepara para lançar o longa que contará a história dessa equipe nada óbvia. Além de Julia, Thunderbolts conta com Yelena (Florence Pugh), Bucky (Sebastián Stan), Guardião Vermelho (David Harbour), Fantasma (Hannah John-Kemen) e Treinadora (Olga Kurylenko). Com data de estreia para 2 de maio de 2025, o filme faz parte na nova fase do MCU.

