‘Gladiador 2’ ganha trailer grandioso e épico

Com um elenco que reúne alguns dos maiores nomes de Hollywood da atualidade, como Pedro Pascal e Paul Mescal, a visão do diretor Ridley Scott fica evidente no trailer final, lançado nesta segunda-feira (23)

Reprodução/Paramount A sequência continua a saga de poder, intriga e vingança ambientada na Roma Antiga



“Gladiador 2” promete ser uma das grandes estreias do cinema em 2024. 25 anos após o primeiro filme, a sequência continua a saga épica de poder, intriga e vingança ambientada na Roma Antiga. Com um elenco que reúne alguns dos maiores nomes de Hollywood da atualidade, como Pedro Pascal e Paul Mescal, a visão grandiosa do diretor Ridley Scott fica evidente no trailer final, lançado nesta segunda-feira (23).

Siga o canal da Jovem Pan Entretenimento e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

Anos depois de testemunhar a morte do venerado herói Maximus, Lucius (Paul Mescal) é forçado a entrar no Coliseu depois que seu lar é conquistado pelos imperadores tirânicos que agora comandam Roma com mão de ferro. Com a raiva em seu coração e o futuro do Império em jogo, Lucius deve olhar para o seu passado para encontrar força e honra para devolver a glória ao povo romano.

Veja trailer do filme