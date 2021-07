Luísa Sonza diz que vida virou um caos após ataques virtuais: ‘Não me recuperei’

Cantora falou que não vai mais fingir que está bem e que decidiu assumir suas fraquezas

Luísa Sonza contou que escreveu muitas músicas do 'Doce 22' chorando



A cantora Luísa Sonza deu detalhes de como foi processo de criação do seu novo álbum, “Doce 22”, e confessou que mesmo vivendo um ótimo momento da carreira, ela também precisa lidar com os recorrentes ataques que sofre nas redes sociais. “Esse álbum, ele foi muito diferente, porque tudo o que eu fiz nele. Veio tudo muito intenso, porque esse álbum é sobre meus 22 anos, é o ‘Doce 22’. E ele traz tudo o que eu estava vivendo com os meus 22 anos. É como se eu tivesse, com 22 anos, no melhor e no pior momento da minha vida, porque todos os meus sonhos estavam se realizando. E pessoalmente eu estava vivendo o caos”, declarou a cantora em entrevista ao “Fantástico” no domingo, 18.

O lançamento do álbum era para acontecer em junho, mas precisou ser adiado, isso porque a cantora decidiu passar um tempo afastada das redes sociais. Luísa ficou abalada ao ser alvo de comentários maldosos após o filho de Whindersson Nunes, seu ex-marido, e Maria Lina morrer. A artista, que namora atualmente com o cantor Vitão, voltou já usar as redes sociais, mas disse que ainda não está bem emocionalmente. “Eu não posso dizer que eu me recuperei. Eu botei uma coisa na minha cabeça que eu não vou mais mentir, fingir que está tudo bem, porque eu fingi isso por muito tempo.” Em parte do álbum “Doce 22”, que Luísa chama de lado B e considera o mais especial, ela explorou suas emoções e contou que escreveu quase todas as músicas chorando. “Foi muito importante para mim porque eu encontrei muita força na vulnerabilidade. Eu sempre fui criada assim e me vi muito comum a brava, uma mulher forte, uma mulher que não sente nada e que sempre está tudo bem e que passa por cima de tudo. Eu estou no processo de assumir as minhas fraquezas”, finalizou a artista que já completou 23 anos.