Timothée Chalamet encarna Bob Dylan no filme ‘A Complete Unknown’; veja teaser

Reprodução/YouTube/SearchlightPictures O longa chega nas telonas do Brasil em dezembro deste ano



A cinebiografia do cantor Bob Dylan ganhou as primeiras imagens. O teaser mostra o músico, autor do sucesso “Knockin’s On Heaven’s Door”, interpretado por Timothée Chalamet, conhecendo Pete Seeger (papel de Edward Norton), quem impulsionará a carreira de Dylan. O filme aborda a ascensão do cantor até ele migrar do violão para a guitarra elétrica, momento decisivo da carreira. Além de Chalamet, estão no elenco nomes como Edward Norton e Elle Fanning. O longa, dirigido por James Mangold, o mesmo de “Ford vs. Ferrari”, chega às telonas do Brasil em dezembro deste ano.

Veja o teaser de ‘A Complete Unknown’