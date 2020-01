Tina Fey e Amy Poehler serão apresentadoras do Globo de Ouro 2021

O Globo de Ouro anunciou no sábado (11) que Tina Fey e Amy Poehler irão novamente apresentar a cerimônia de premiação em 2021. O evento ainda tem data definida.

Esta será a quinta vez que a dupla de comediantes será anfitriã do Globo de Ouro. De 2013 a 2015 elas conduziram juntas o evento mais importante da TV americana.

Em 2020, o britânico Ricky Gervais causou controvérsia com piadas polêmicas sobre assuntos delicados, incluindo pedofilia e Estado Islâmico.

Tina Fey and Amy Poehler are returning as co-hosts for the 78th Golden Globe® Awards in 2021! pic.twitter.com/eEPClMrcbK

— Golden Globe Awards (@goldenglobes) January 11, 2020