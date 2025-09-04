Tom Holland compartilha diagnóstico de TDAH e dislexia em entrevista
Ator ressalta gosto por esportes e afirma que pratica golfe e paddle tennis, além de jogar xadrez online com seu irmão
Tom Holland, aos 29 anos, compartilhou em uma entrevista ao IGN que foi diagnosticado com TDAH, ou Transtorno do Déficit de Atenção com Hiperatividade. Durante a conversa, o ator destacou a importância do brincar para estimular a criatividade e revelou que, devido ao TDAH e à dislexia, sente-se pressionado ao encarar uma tela em branco. Além de suas dificuldades, Holland também falou sobre suas atividades esportivas, mencionando que pratica golfe e paddle tennis. Ele ainda revelou que gosta de jogar xadrez online com seu irmão.
Em 2023, o ator já havia abordado o impacto da dislexia em sua vida, especialmente em relação à sua ortografia. Holland enfatizou que essa condição foi um dos principais desafios que enfrentou durante sua trajetória escolar, o que o levou a desenvolver mecanismos para lidar com suas dificuldades.
