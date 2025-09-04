Jovem Pan > Entretenimento > TV e Cinema > Tom Holland compartilha diagnóstico de TDAH e dislexia em entrevista

Tom Holland, aos 29 anos, compartilhou em uma entrevista ao IGN que foi diagnosticado com TDAH, ou Transtorno do Déficit de Atenção com Hiperatividade. Durante a conversa, o ator destacou a importância do brincar para estimular a criatividade e revelou que, devido ao TDAH e à dislexia, sente-se pressionado ao encarar uma tela em branco. Além de suas dificuldades, Holland também falou sobre suas atividades esportivas, mencionando que pratica golfe e paddle tennis. Ele ainda revelou que gosta de jogar xadrez online com seu irmão.

Em 2023, o ator já havia abordado o impacto da dislexia em sua vida, especialmente em relação à sua ortografia. Holland enfatizou que essa condição foi um dos principais desafios que enfrentou durante sua trajetória escolar, o que o levou a desenvolver mecanismos para lidar com suas dificuldades.

