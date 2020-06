Keanu Reeves e Alex Winter viajam no tempo no trailer de ‘Bill & Ted 3’; confira

Reprodução/YouTube Primeiro trailer de novo filme da franquia foi divulgado nesta terça-feira (9)



O primeiro trailer de “Bill & Ted: Face the Music“, o terceiro filme da franquia estrelada por Keanu Reeves e Alex Winter, foi divulgado nesta terça-feira (9). No vídeo, a dupla de músicos entra numa máquina do tempo para tentar salvar o mundo.

Dirigido por Dean Parisot (“As Loucuras de Dick & Jane”), o longa marca o retorno dos roteiristas Chris Matheson e Ed Solomon, que escreveram os dois primeiros filmes. O ator William Sadler também está de volta como A Morte. Completam o elenco Brigette Lundy-Paine, Samara Weaving, Kid Cudi e Beck Bennett.

O filme pode ser um dos impactados pela pandemia de coronavírus. Previsto para chegar aos cinemas em agosto, “Bill & Ted 3” manteve a estreia para o segundo semestre deste ano, mas ainda sem cravar a data de estreia.

Assista ao trailer: