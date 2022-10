Trailer de ‘Pantera Negra 2’ indica quem assumirá posto do super-herói; assista

Sem o ator Chadwick Boseman, ‘Wakanda Para Sempre’ estreia no próximo dia 10 de novembro

Reprodução/YouTube/Marvel Shuri pode assumir manto de Pantera Negra em 'Wakanda Para Sempre'



“Pantera Negra: Wakanda Para Sempre” ganhou um trailer de tirar o fôlego nesta segunda-feira, 3. O longa estreia no Brasil no próximo dia 10 de novembro e uma das grandes curiosidades dos fãs é saber quem assumirá o papel de T’Challa, que foi interpretado pelo ator Chadwick Boseman. O protagonista de “Pantera Negra” morreu em agosto de 2020, aos 43 anos, vítima do câncer de cólon. A história, no entanto, ganhará uma sequência, e, ao que tudo indica, uma mulher deve assumir o posto do super-herói. O trailer divulgado pela Marvel nesta segunda endossa essa teoria e as apostas é que a personagem Shuri, vivida pela atriz Letitia Wright, assume o manto do irmão, T’Challa. Há também quem acredite que o título de Pantera Negra pode ser assumido por Nakia (Lupita Nyong’o) ou Okoye (Danai Gurira). Outro detalhe do trailer é que nele é apresentado o principal antagonista dessa sequência, Namor, interpretado pelo ator Tenoch Huerta. O teaser dá ainda vislumbres de como está Wakanda sem o Rei T’Challa. A trilha sonora do vídeo ficou a cargo do cantor nigeriano Tems com um cover de No Woman, No Cry, de Bob Marley. O primeiro filme do “Pantera Negra” foi extremamente elogiado pela crítica e um sucesso de bilheteria. O longa dirigido por Ryan Coogler recebeu várias indicações ao Oscar, incluindo a de Melhor Filme.