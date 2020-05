‘Destacamento Blood’, novo filme de Spike Lee, ganha trailer empolgante; veja

Reprodução/YouTube Filme estreia no dia 12 de junho na Netflix



O novo filme de Spike Lee, “Destacamento Blood”, ganhou o seu primeiro trailer nesta segunda-feira (18). A produção da Netflix vai contar a história de quatro veteranos da Guerra do Vietnã: Paul (Delroy Lindo), Otis (Clarke Peters), Eddie (Norm Lewis) e Melvin (Isiah Whitlock, Jr.).

No vídeo, muitas cenas de ação e drama são intercaladas para mostrar que, junto com o filho de Paul (Jonathan Majors), os amigos retornam ao Vietnã em busca dos restos mortais do líder de seu esquadrão (Chadwick Boseman) e de um tesouro escondido.

O último lançamento de Spike Lee foi o aclamado “Infiltrado na Klan”, que perdeu o Oscar de Melhor Filme para “Green Book – O Guia”, em 2019.

“Destacamento Blood” estreia dia 12 de junho na Netflix.

Veja o trailer: