‘The Hunt’ ganha novo trailer e data de estreia após polêmica com enredo

Reprodução Betty Gilpin protagoniza filme criticado por Donald Trump no ano passado



O filme “The Hunt” ganhou, nesta semana, um novo trailer e data de lançamento após ter sua estreia adiada indefinidamente no ano passado.

Na época, o presidente dos Estados Unidos Donald Trump criticou o enredo do filme, que mostra uma caçada a pessoas pobres realizada por membros da elite. O roteiro é assinado por Damon Lindelof, criador das séries “Lost” e “Watchmen”, e Nick Cuse. A direção do filme é de Craig Zobel.

Um dos produtores é Jason Blum, responsável pelas maiores franquias de terror contemporâneas, incluindo “Corra!”, “Sobrenatural”, “A Morte Te Dá Parabéns” e “Uma Noite de Crime”.

“The Hunt” estava previsto para chegar aos cinemas americanos em setembro do ano passado. Mas tiroteios em massa ocorridos apenas um mês antes do lançamento fez a Universal Pictures alterar o calendário. Agora, o filme chega no dia 13 de março nos Estados Unidos. Ainda não há previsão de estreia no Brasil.

Betty Gilpin, Emma Roberts e Hilary Swank estão no elenco.

Assista ao trailer: