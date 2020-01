‘Miss Americana’: Documentário de Taylor Swift ganha trailer; vem ver

Reprodução/Twitter Produção estreia em Sundance nesta semana e chega à Netflix no dia 31 de janeiro



A Netflix liberou nesta quarta-feira (22) o trailer de “Miss Americana”, documentário sobre a vida pessoal e artística de Taylor Swift.

No vídeo, a cantora aparece em diversos momentos: se preparando para shows, compondo, em reuniões com sua equipe e com sua mãe, Andrea. Em entrevista à revista Variety, Swift revelou que a mãe foi diagnosticada com tumor no cérebro.

O filme, dirigido por Lana Wilson, foi descrito como um “olhar emocionalmente revelador e cru sobre Taylor Swift, acompanhando uma das mais icônicas artistas do nosso tempo, enquanto ela aprende a abraçar seu papel não só de artista, mas como uma mulher que usa o poder de sua voz”.

“Miss Americana” estreia dia 31 de janeiro na Netflix, mas o doc será exibido antes, em 23 de janeiro, no festival de cinema de Sundance.

Veja o trailer: