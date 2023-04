Trailer oficial de ‘Jogos Vorazes: A Cantiga dos Pássaros e das Serpentes’ é divulgado; assista

Prólogo da trilogia ‘Jogos Vorazes’ (2012) estreia em 15 de novembro no Brasil

Reprodução/ Youtube ParisFilms Rachel Zegler e Tom Blyth serão os protagonistas do longa-metragem



Nesta quinta-feira, 27, foi divulgado o trailer oficial do filme ‘Jogos Vorazes: A Cantiga dos Pássaros e das Serpentes’, prólogo da trilogia ‘Jogos Vorazes‘ que fez sucesso no início dos anos 2010. O longa-metragem do diretor Francis Lawrence contará a história do presidente tirânico de Panem, Coriolanus Snow, quando ainda era um jovem e virou mentor de Lucy Gray Baird, tributo do Distrito 12 – o mesmo de Katniss Everdeen. O elenco conta com Rachel Zegler e Tom Blyth nos papéis principais, Viola Davis, Peter Dinklage e Hunter Schafer. O filme é uma adaptação do livro de mesmo nome Suzanne Collins, lançado em 2020.

Assista o trailer abaixo: