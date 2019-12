‘Para todos os garotos: P.S. ainda amo você’: Lara Jean está toda apaixonada em 1º trailer

Reprodução/YouTube Filme chega dia 12 de fevereiro à Netflix



A Netflix liberou nesta quinta-feira (19) o primeiro trailer de “Para todos os garotos: P.S. ainda amo você“, sequência da comédia romântica que foi sucesso no streaming.

No vídeo, é um novo ano para Lara Jean (Lana Condor) e Peter (Noah Centineo), que finalmente se tornaram um casal de verdade. Para ajudar a entender todas as novidades – o primeiro beijo, o primeiro encontro de verdade ou o primeiro Dia dos Namorados – a jovem conta com Kitty (Anna Cathcart), Margot (Janel Parrish), Chris (Madeleine Arthur) e uma nova e inesperada confidente, Stormy (Holland Taylor).

Mas sua vida vira do avesso quando um outro destinatário de suas cartas reaparece e Lara Jean terá que enfrentar seu primeiro grande dilema: é possível amar dois garotos ao mesmo tempo?

“Para todos os garotos: P.S. ainda amo você” chega dia 12 de fevereiro no streaming. O terceiro filme da franquia já foi confirmado pela Netflix.

Confira o trailer: