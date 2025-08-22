‘Tremembé’: Conheça os personagens do true crime brasileiro que retrata ‘presídio dos famosos’

A série Prime Video mostrará os bastidores do local; Marina Ruy Barbosa, Felipe Simas e Bianca Comparato são algumas das estrelas do elenco

Divulgação/Prime Video Em "Tremembé"< Lorena Comparato interpreta Anna Carolina Jatobá, presa após ter sido condenada pela morte da enteada, Isabella Nardoni



O centro de detenção de Tremembé ganhará uma série para contar os bastidores do “presídio dos famosos”. Com criminosos como Irmãos Cravinhos, Suzane von Richthofen, Elize Mastunaga e Roger Abdelmassih, confira abaixo quais serão os personagens retratados na série Prime Video e os atores responsáveis.

Marina Ruy Barbosa como Suzane von Richthofen

Condenada a 39 anos e quatro meses de prisão pelo planejamento e assassinato dos pais, em 2002. Suzane von Richthofen será interpretada por Marina Ruy Barbosa. Atriz desde a infância, Marina conta com mais de 20 anos de carreira e ficou conhecida por atuar em novelas como “Belíssima”, “Império” e “Tota lmente Demais”, em que interpretou sua primeira protagonista. Marina também se destaca por sua forte presença no mercado publicitário.

Bianca Comparato como Anna Carolina Jatobá

Atriz, diretora e produtora, Bianca Comparato tem uma carreira vasta e multifacetada, com passagens pela TV, cinema e teatro, em produções como “Avenida Brasil”, “Minha Fama de Mal” e “Irmã Dulce”. Em “Tremembé”, a atriz interpreta Anna Carolina Jatobá, condenada a 26 anos de reclusão pelo assassinato da enteada, Isabella Nardoni, em março de 2008.

Felipe Simas como Daniel Cravinhos

Caberá a Felipe Simas dar vida a Daniel Cravinhos, condenado, em 2006, a 39 anos de prisão pelo assassinato dos pais da ex-namorada Suzane von Richthofen. Natural do Rio de Janeiro, Felipe estreou na televisão na novela “Flor do Caribe”, mas foi em “Totalmente Demais”, sua primeira parceria com Marina Ruy Barbosa, que o ator ganhou mais notoriedade.

Kelner Macêdo como Christian Cravinhos

Nascido em Rio Tinto, na Paraíba, Kelner Macêdo iniciou sua carreira no teatro, mas foi em “Corpo Elétrico”, do diretor Marcelo Caetano, que o ator teve seu nome lançado nacionalmente. Também esteve presente na série “Guerreiros do Sol”. Em Tremembé, o ator interpreta Christian Cravinhos, irmão de Daniel Cravinhos, condenado a 38 anos e seis meses de reclusão pelo assassinato de Manfred e Marísia von Richthofen.

Lucas Oradovschi como Alexandre Nardoni

Condenado a 31 anos e dois meses de prisão pela morte de sua filha, em março de 2008, Alexandre Nardoni será interpretado pelo ator carioca Lucas Oradovschi. Entre os seus trabalhos de maior destaque estão a novela “Vai na Fé” e o monólogo “Um Pássaro Não é Uma Pedra”, criado e estrelado pelo ator e indicado ao prêmio Shell de Melhor Direção.

Carol Garcia como Elize Matsunaga

Conhecida por seus papéis de humor nas novelas “A Dona do Pedaço” e “Quanto Mais Vida, Melhor!”, Carol Garcia interpreta Elize Matsunaga em “Tremembé”. Inicialmente condenada a 16 anos e 11 meses de prisão pelo assassinato de seu então marido Marcos Matsunaga, em 2012, Elize teve sua pena reduzida a 16 anos e três meses.

Anselmo Vasconcelos como Roger Abdelmassih

Com mais de 50 anos de atuação, Anselmo Vasconcelos é responsável por dar vida ao ex-médico brasileiro Roger Abdelmassih, condenado a mais de 181 anos de prisão pelo estupro de 37 pacientes em sua clínica de fertilização. Em uma carreira extensa, que passa por teatro, cinema e televisão, à frente e atrás das câmeras, o ator tem em seus créditos produções como “Perdoa-me Por Me Traíres”, “O Bem Amado” e “Zorra”.

Letícia Rodrigues como Sandrão

Letícia Rodrigues é atriz, roteirista e bailarina, com uma carreira dedicada principalmente ao teatro, em peças como “4 da Espécie”, “Terror e Miséria no Terceiro Milênio” e “116 Gramas: Peça Para Emagrecer”, montagem que escreveu, atuou e co-dirigiu. Em “Tremembé”, a atriz interpreta Sandra Regina Ruiz, popularmente conhecida como Sandrão, presidiária que se relacionou com Elize e Suzane durante a detenção.

