‘Tremembé’: Prime Video anuncia o início das filmagens de série sobre presídio mais famoso do país

Marina Ruy Barbosa é uma das atrizes escaladas para a produção nacional do serviço de streaming

Montagem: Reprodução/Instagram e YouTube Marina Ruy Barbosa interpretará Suzane von Richthofen em "Tremembé"



O Prime Video está investindo em produções nacionais e os resultados têm sido mais do que positivos. Diante do cenário crescente, o streaming anunciou sua próxima série nacional, chamada “Tremembé”, inspirada nos livros de true crime “Elize Matsunaga: A mulher que Esquartejou o Marido” e “Suzane: Assassina e Manipuladora”, escritos pelo jornalista Ulisses Campbell. Com um elenco de peso, com Marina Ruy Barbosa, Carol Garcia, Letícia Rodrigues e Bianca Comparato, a produção vai mergulhar nos bastidores da vida na cadeia de alguns dos condenados mais conhecidos do país. As gravações já foram iniciadas.

Siga o canal da Jovem Pan Entretenimento e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

Produzida pela Paranoid para o Amazon MGM Studios, a série de ficcção retratará o local conhecido por receber condenados por crimes de grande repercussão nacional e também trará as trajetórias de alguns criminosos dentro da prisão como Suzane von Richthofen, Daniel Cravinhos e Christian Cravinhos, condenados pelo assassinato dos pais de von Richthofen, Anna Jatobá e Alexandre Nardoni, condenados pelo assassinato de Isabella Nardoni, além de Elize Matsunaga, condenada por assassinar o seu marido.