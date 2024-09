Marina Ruy Barbosa será Suzane von Richthofen em ‘Tremembé’, nova série de true crime

Produção é ficcional, mas inspirada em histórias reais do complexo penitenciário, conhecida por receber condenados por crimes que tiveram grande repercussão nacional

Reprodução/Instagram/marinaruybarbosa/ As filmagens da produção começam ainda este ano



Marina Ruy Barbosa vai interpretar Suzane von Richthofen em Tremembé, nova série de true crime do Prime Video anunciada nesta sexta-feira (6). A produção é ficcional, mas inspirada em histórias reais do complexo penitenciário de Tremembé, conhecida por receber condenados por crimes que tiveram grande repercussão nacional – como a de Suzane, presa pelo assassinato dos pais em 2002. A premissa é mostrar a vida desses encarcerados dentro da prisão. Marina viverá Suzane desde os seus primeiros dias no presídio.

Siga o canal da Jovem Pan Entretenimento e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

A série também vai retratar as histórias de Cristian Cravinhos, condenado pelo assassinato dos pais de Suzane, Roger Abdelmassih, médico condenado por estupro de pacientes em sua clínica de fertilização, e Elize Matsunaga, que assassinou o marido. Os livros Elize Matsunaga: A Mulher que Esquartejou o Marido e Suzane: Assassina e Manipuladora, de Ulisses Campbell, inspiram a produção. Campbell, que está lançando um livro sobre o Maníaco do Parque, pela Matrix, como os outros títulos, é um dos roteiristas da série. A direção geral é de Vera Egito. As filmagens da produção começam ainda este ano.

*Com informações do Estadão Conteúdo

Publicado por Fernando Keller