Trilha sonora de ‘Hamilton’ chega ao 2ª lugar das paradas musicais nos EUA

Álbum da trilha sonora do clássico musical teve vendas impulsionadas com a estreia da produção no Disney+

Divulgação 'Hamilton' narra a história de um dos pais fundadores dos Estados Unidos



O sucesso do musical “Hamilton” no Disney+ conquistou mais uma marca. O álbum da trilha sonora da produção chegou ao 2º lugar na Billboard 200, parada que lista as vendas de coletâneas nos Estados Unidos.

“Hamilton” vendeu 102 mil cópias de sua trilha sonora na última semana e chegou ao pódio da lista após saltar da 14ª posição.

Vale lembrar que o álbum do musical entrou para a Billboard 200 em outubro de 2015 e, desde então, nunca mais saiu da lista.

Criado, escrito e atuado por Lin-Manuel Miranda, “Hamilton” narra a trajetória de Alexander Hamilton (1757 – 1804), um dos pais fundadores dos Estados Unidos, mas com sua própria estética: o musical é inteiramente conduzido com rap e hip-hop.

A versão filmada dos palcos entrou no dia 3 de julho no catálogo do Disney+, serviço que ainda não está disponível no Brasil.

Ouça abaixo o álbum: