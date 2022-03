Trollagem de Boninho no ‘BBB 22’ dá errado e público reage: ‘Que mico’

Ana Clara entrou na casa vestida de dummy para confundir os brothers, pois alguns acreditam que Jade Picon participou de um paredão falso

A saída de Jade Picon do “BBB 22” na última terça-feira, 8, deixou alguns participantes intrigados. Eliezer, por exemplo, comentou no Raio-X que achava que a influenciadora participou de um paredão falso. Para trollar os brothers, o diretor Boninho decidiu colocar um dummy misterioso para circular no jardim da casa mais vigiada do Brasil na tarde desta quinta-feira, 10. O intuito era fazer com que os brothers achassem que era Jade quem estava por baixo da fantasia. Vale lembrar que na edição passada, Carla Diaz foi “eliminada” em um paredão falso e retornou à casa vestida de dummy. O problema é que os participantes da atual edição, que estavam reunidos na sala vendo o dummy no jardim pela televisão da sala, logo descartaram a hipótese de ser Jade e não ficaram em choque como era esperado.

Depois de andar pelo jardim, o dummy surpreendeu ao sair de dentro do confessionário e entregar um envelope que foi aberto por Pedro Scooby. O surfista até fez um pouco de mistério, mas logo revelou que no papel estava apenas escrito que hoje é dia de Prova do Líder. A apresentadora Ana Clara era quem estava por baixo da fantasia. “Acabei de sair da casa, gente. Fizemos uma pequena trollagem com o pessoal. Acho que a galera achou que era a Jade, mas foi só um envelope. Vocês perderam a cara deles olhando para mim quando saí do confessionário”, afirmou a ex-BBB ao revelar que era ela por baixo da fantasia. A trollagem decepcionou o público e a tag “que mico” foi parar nos assuntos mais comentados do Twitter. Veja a repercussão:

Que mico, gente. Não se deram o trabalho de botar uma pessoa do tamanho da Jade, a pessoa imitou a Jade de forma caricata, todos foram acordados antes, o que já despertou desconfiança, assim que surgiu a imagem já sacaram. FIZERAM TUDO ERRADO. #BBB22 pic.twitter.com/Txk6X3UKPl — Sérgio Santos (@ZAMENZA) March 10, 2022

QUE MICO BONINHO! OLHA ISSO AQUI TROLAGEM DE CENTAVOS.

era melhor não ter feito nada pic.twitter.com/4stYVWvJwr — carol arduç. (@carolxwv) March 10, 2022

Sobre esse Dummie… QUE MICO! O Boninho ta super arrependido de não ter colocado a tata weneck nesse momento. pic.twitter.com/tb8pheJ4q1 — Jackeline Oliveira (@eusouajacke) March 10, 2022